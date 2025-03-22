En iyi 5 canavar filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 22.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:02
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Predator'dan King Kong'a, The Host'tan Alien'a 'sinema tarihinin en iyi 5 canavar filmi'ni anlattı.
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