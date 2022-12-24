En iyi 15 Noel filmi

15. VAHŞİ GECE (2022)

(Violent Night)



İşini yapmak üzere geldiği büyük evde, kendine Scrooge adını veren birinin liderlik ettiği silahlı hırsızlar çetesini görünce hiçbir şeye karışmak istemez Noel Baba (David Harbour). Zaten insanlıktan, hatta çocuklardan bile ümidini kesmiştir. Ayrıca süper gücü bacalardan geçmekle kısıtlı, yaşlı ve göbekli biridir. Ama masum bir kız çocuğunu kötü adamların insafına terk etmek istemez. Noel’in manevi anlamını, maddi değerlere karşı ailenin önemini öne çıkaran bir kara komedi… Buna karşılık, Noel’de çoluk çocuk seyredilecek bir aile filmi değil. Birçok sahnede grafik şiddet kendini gösteriyor. Peş peşe insanlar ölüyor ve kan dökülüyor; ama gerilimden ziyade şiddet ve komedi var. Pat Casey ve Josh Miller imzalı senaryo, ‘Zor Ölüm’ ve ‘Evde Tek Başına’ gibi Noel filmleriyle paslaşmayı ihmal etmiyor. Özellikle ‘Zor Ölüm’ü bilenler için Noel Baba’yı John McClane ile karşılaştırmak çok eğlenceli…