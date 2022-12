En iyi 15 Noel filmi

2. AŞK İLANLARI (1940)

(The Shop Around The Corner)



Kralik (James Stewart) uzun süredir yazıştığı mektup arkadaşının, çalıştığı hediyelik eşya dükkânında işe yeni başlayan Klara (Margaret Sullavan) olduğunun farkında değildir. Mektuplarda iyi anlaşsalar da gerçek hayatta geçinemezler. Noel ruhuyla romantik komediyi birleştiren ilk filmlerden… İnternet çağında geçen “Mesajınız Var” (You've Got Mail) gibi başarılı bir yeniden çevrimin yanı sıra başka birçok romantik komedi filmine ilham vermiş bir başyapıt, her şeyiyle gerçek bir klasik... Macar yazar Miklos Lazslo'nun oyunundan uyarlanan senaryo ve Ernst Lubitsch'in yönetmenliği harika.