En iyi 15 Noel filmi

6. IN BRUGES (2008)
Londralı iki tetikçi Ray ve Ken, patronları Harry (Ralph Fiennes) tarafından Noel zamanında Belçika'nın Bruges şehrine gönderilirler. Ray (Colin Farrell), son işinde çuvallamış ve masum birinin ölümüne yol açmıştır. Tecrübeli ve rahat Ken (Brendan Gleeson), Ortaçağ'dan kalma şehrin keyfini çıkarırken Ray, başarısızlık ve vicdan azabıyla boğuşur. Tarih, kültür ve masallarla dolu gizemli şehir, iki tetikçiyi derinden etkiler. Su kanallarıyla dolu olan Bruges, tüm güzelliğiyle sanatın, mimarinin ve ölümsüzlüğün simgesi gibi durur karşılarında... Onlarsa başka insanların hayatına son veren katillerdir... Filmin ironisi, şehirle suç dünyası arasındaki derin kontrasttan besleniyor. İngiliz yönetmen Martin McDonagh, Bruges şehrinin ‘rol çalması’ için de elinden gelen her şeyi yapıyor.