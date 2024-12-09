En hızlı büyüyen ödeme şirketi oldu

Her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 Programı’nın sonuçları açıklandı. Sipay, üç yılda gerçekleştirdiği 36 kat büyüme ile e-para ve ödeme kuruluşları arasında zirveye yerleşti. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay genel sıralamada ise 5’inci sırada yer aldı.

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sipay olarak başarımızı ödüllerle tescillemeyi sürdürüyoruz. Kısa süre önce Sardis Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görülmemizin ardından şimdi de Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödeme kuruluşu olmak son derece gurur verici. Hedeflerimize ulaşma yolundaki kararlı çalışmaları ve özverileri için tüm ekip arkadaşlarıma ve yenilikçi çözümler üretmek için güç birliği yaptığımız tüm iş ortaklarımıza kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda olduğu gibi gelecekte de müşteri merkezli inovatif bir yaklaşımla iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi ve fintek ekosistemine öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”

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