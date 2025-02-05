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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz En hafif Copilot+ PC’si Türkiye'de satışa sunuldu - Teknoloji Haberleri

        En hafif Copilot+ PC’si Türkiye'de satışa sunuldu

        ASUS'un CES 2025'te tanıttığı yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı Zenbook A14, Türkiye'de satışa sunuldu. 1 kg'ın altında ağırlığa sahip olan model, tamamen Ceraluminum kasası ve güçlü Snapdragon X Serisi işlemcisi ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:58
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        En hafif Copilot+ PC'si Türkiye'de
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        Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus'un şimdiye kadar ürettiği en hafif 14 inç Copilot+ dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıdığı açıklanan Zenbook A14 980 gramdan hafif tamamen Ceraluminum kasası, yüksek dayanıklılık ve şık bir tasarım iddialarıyla teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.

        Geliştirilen Ceraluminum malzeme sayesinde marka, çizilmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlandığını vurguluyor. Model, titiz laboratuvar testlerinden geçirilerek dayanıklılığı kanıtlanmış bir yapıya sahip.

        UZUN PİL ÖMRÜ VE GÜÇLÜ PERFORMANS

        Zenbook A14, Snapdragon X Serisi işlemciler ile donatılmış ilk Zenbook modeli olarak öne çıkıyor. Güçlü işlemciye ek olarak 70Wh batarya, tek şarjla 32 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Çift fanlı termal sistem, optimum soğutma sağlarken CPU’nun 45W’a kadar çalışmasına olanak tanıyor.

        GELİŞMİŞ BAĞLANTI VE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

        Zenbook A14, Windows Phone Link ve Snapdragon Seamless teknolojileri ile mobil cihazlarla kesintisiz bağlantı sağlıyor. Kullanıcılar telefon aramalarını bilgisayardan yanıtlayabilir, dosya paylaşımı yapabilir ve hatta telefonlarını web kamerası olarak kullanabilir. Yapay zeka destekli AI IR Kamera sistemi, yüz tanıma ile oturum açma ve güvenlik özellikleri sunarken, Uyarlanabilir Kilit ve Uyarlanabilir Karartma gibi gizlilik odaklı fonksiyonlarla güvenliği artırıyor.

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