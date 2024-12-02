- En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım...

- Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

- Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellerin farkında ol.