3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm dünyada farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu önemli gün öncesinde, en güzel, resimli Dünya Engelliler Günü mesajları gündemdeki yerini aldı. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...
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Dünya Engelliler Günü mesajları... Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarını, refahını teşvik etmeyi, engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu özel gün için en güzel, resimli Dünya Engelliler Günü mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları...
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RESİMLİ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI
- Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”
- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.
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- Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.
- Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!
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- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
– Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir.
– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır
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- “Engelsiz bir Türkiye” hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.
- Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi
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- Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.
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- En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım...
- Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.
- Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellerin farkında ol.