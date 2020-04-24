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Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan... Bugün çok güzel Ramazan mesajlarını derledik. En güzel anlamlı Ramazan ayı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek tek tık uzağınızda. İster anlamlı kısa Ramazan mesajları ister uzun Ramazan mesajlarını eşinize dostunuza yollayın. İşte 24 Nisan Ramazan mesajları resimli yeni 2020...
EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020
Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.
"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri cevrilmedigi Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayinizi tebrik eder hayirlara vesile olmasini dilerim....
Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.
İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.
Ufak Sofralarınızda Bol ve Bereketli iftarlar Dilerim, Ramazan Ayınızı içten kutlarım.
Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.
Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Şekilde Geçirmeniz Dileği iLe Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.
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