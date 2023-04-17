En güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Resimli Kadir Gecesi mesajları, 17 Nisan Pazartesi gününün gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. İslam aleminin kutsal kabul edilen gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan gecesi idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin önemine dikkat çekmek isteyenler kısa, uzun, yeni, farklı, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini; Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da inmeye başladığı gecede sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler Resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte 17 Nisan 2023 resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kandil mesajları sözleri...