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EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 17 NİSAN 2023 | Kısa, uzun, yeni, farklı, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajı gönderin

En güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

En güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Bin aydan daha hayırlı olan gece olarak kabul edilen Kadir Gecesinde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve Allah'tan mağfiret, bağışlanma dilenecek. İslam'ın kutsa kitabı Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirimeye başlandığı gece olarak kabul edilen by mühim geceye dikkat çekmek isteyenler; kısa, uzun, yeni, farklı, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini paylaşmaya başlandı. İşte WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebookm ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, farklı, yeni, kısa, uzun, dualı hadisli ve Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Giriş: 17.04.2023 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Resimli Kadir Gecesi mesajları, 17 Nisan Pazartesi gününün gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. İslam aleminin kutsal kabul edilen gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan gecesi idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin önemine dikkat çekmek isteyenler kısa, uzun, yeni, farklı, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini; Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da inmeye başladığı gecede sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler Resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte 17 Nisan 2023 resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kandil mesajları sözleri...

  • KADİR GECESİ SURESİ

    "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir." Kadir Suresi 1-5

  • EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

    "Kalbimdeki sevgi, ruhumdaki huzur, gözümden süzülen yaş, Kadir Gecesi'nde dualarımda aşkla yaş. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Yıldızlarla süzülen gece, gökyüzünde parlayan nur, kalplerimizde hissettiğimiz huzur, Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Kandiller!"

  • "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua edelim, tövbe edelim, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun. Hayırlı Kandiller!"

  • "Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

    "Kadir Gecesi'nde kalplerimiz ibadetle dolsun, dualarımız kabul olsun, gönüllerimiz huzur bulsun. Hayırlı Kandiller!"

  • "Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Kadir Gecesi'nde affetmenin ve affedilmenin yüce güzelliğini yaşayalım, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir hayat sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Gökyüzü yıldızlarla süslü, gönüller dualarla dolu, Kadir Gecesi'nde sevgi ve bereketin daim olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

  • DUALI, HADİSLİ KANDİL MESAJLARI

    "Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Karanlık geceleri aydınlatan, kalplerimize huzur ve umut veren Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

  • "Kadir Gecesi'nde Rabbimizin sonsuz rahmeti ve mağfireti bizimle olsun, dualarımızın kabulüne vesile olmasını dilerim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Yüce Allah'ın lütfuyla geldiği gibi, bereketiyle dolu Kadir Gecesi'nde dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Hayırlı Kandiller!"

  • FARKLI KADİR GECESİ SÖZLERİ

    "Kadir Gecesi'nde yapılan bir dua, dünyanın en değerli hediyesidir. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Kandiller!"

  • "Kadir Gecesi, yeniden doğma ve arınma gecesidir. Kalplerimizi temizleyip yeniden doğabilmek umuduyla dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Kadir Gecesi, affın ve bağışlamanın yoğunlaştığı bir gecedir. Yüce Allah bizi affetsin, dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun, hayırlı dualarla dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

  • EN GÜZEL KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    "Kadir Gecesi, manevi bir şifa kaynağıdır. Dualarınızla gönülleriniz şifa bulsun, Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Kadir Gecesi'nin nuruyla yüreklerimiz aydınlansın, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir dünya için dua edelim. Hayırlı Kandiller!"

  • "Kadir Gecesi'nde hatalarımızı affetmek için tövbe edelim, sevdiklerimize dua edelim, hayırlı dualarla dolu bir gece geçirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

  • "Kadir Gecesi, affın ve merhametin en güzel tecellisidir. Yüce Allah'ın lütfu ve rahmetiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

  • "Kadir Gecesi, kalplerin buluştuğu, duaların kabul edildiği anlardır. Yüce Allah dualarınızı kabul etsin, gönülleriniz huzur ve mutlulukla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

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