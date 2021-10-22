Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.