BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...



İsmail Hakkı SUNAT

ŞU 23 NİSAN

Şu yirmi üç Nisan’ı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar;

Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez

Bana onun tadını,

Ata’m çocuk bayramı

Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı