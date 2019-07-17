En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileridir? TYT puanıyla Ön lisans ve Lisans programlarından Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık bölümleri öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını resmi internet sayfasında yayınladı. İşte ayrıntılarla haberimizde...

EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTELR

Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene YKS tercih kılavuzu 2018 yılına göre kontrol edilebiliyor. ÖSYM iki yıllık ve dört yıllık üniversitelerin puanlarını erişime açtı. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTELER

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN

Yerletirme sonuçları genellikle tercih işlemlerinin ardından 2 hafta sonra açıklanıyor. Üniversiteye kayıt işlemleri ise 19 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.