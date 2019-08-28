En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur zam oranının belli olmasının ardından emekli memur ve memurlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sendikalar ve hükümet arasında gerçekleşen kritik toplantıların ardından Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate aldı ve memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zam yaptı. İşte memur zam oranları ve en düşük memur maaşı...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU 2019

Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul kararı oy çokluğuyla aldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 2020 Ocak ayında 2 bin 623 lira olacak.

ENFLASYON YÜZDE 5'İ AŞARSA ARADAKİ FARK MAAŞLARA YANSIYACAK

Bu yılın Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da maaşlara yansıtılacak