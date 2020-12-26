2020'ye damgasını vuran koronavirüs salgını, küresel otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Markaların gelecek planları alt üst olurken, dünyanın neredeyse tüm pazarların otomobil satışları önemli oranda azaldı.

Türkiye otomobil pazarı ise, dünyadakinin aksine 2020'de büyüme yaşadı. Ocak-Kasım döneminde Türkiye'deki otomobil satışlarında yüzde 63'lük artış gerçekleşti.

Küresel otomotiv sektörünün en zor yıllarından biri olan 2020'nin sona ermesine günler kala, dünyadaki otomobil tercihlerinin durumunu gösteren araştırmalar da ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre, ülkeden ülkeye en çok satılan binek otomobil markaları açıklandı. Türkiye'de 2020 Aralık ayı verileri haricinde en çok tercih edilen otomobil markası Renault olurken, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de Alman Volkswagen'in en çok tercih edilen marka olması dikkat çekiyor.

Dünyanın bir diğer büyük pazarı ABD'de ise, Ford ipi göğüslemiş durumda. Marka tercihlerine bölgesel bazda bakıldığında, Avrupa pazarında Volkswagen'in ağırlığı göze çarpıyor.

Volkswagen'in ardından Peugeot, Skoda, Ford, Seat, Fiat ve Renault gibi markalar da Avrupa pazarlarında farklı ülkelerde en çok tercih edilen otomobil markaları konumunda.

ASYA, AFRİKA VE ORTA DOĞU'DA JAPONLAR ÖNDE

Asya pazarlarında ise, Japon üretici Toyota'nın daha çok tercih edildiği fark ediliyor. Çin, Güney ve Kuzey Kore ile Vietnam haricinde Toyota Asya pazarlarının en çok tercih edilen otomobil markası olarak karşımıza çıkıyor. Hyundai ve Volkswagen de Toyota'nın ardından geliyor.

Amerika pazarları yakından incelendiğinde ise, Kuzey Amerika'da Ford, Hyundai ve Volkswagen'in dominantlığı dikkat çekiyor. Güney Amerika pazarlarında ise bu Kuzey'dekinin aksine Ford en çok tercih edilen markalar arasında yer almıyor. Hyundai ve Volkswagen yine Güney Amerika'da da bazı ülkeler de en tercih edilen otomobil markası olurken, Toyota, Chevrolet ve Mitsubishi de listenin üst sıralarında bulunuyor.

Afrika ve Orta Doğu'da ise Japon Toyota'nın en çok tercih edilen otomobil üreticisi olduğu haritalardan görülebiliyor. Kuzey Afrika ülkelerinde Renault, Chevrolet ve Hyundai gibi markalar en çok tercih edilen markalar olurken, kıtanın iki ülkesinde ise Mitsubishi en çok tercih edilen marka konumunda.

7 AVRUPA ÜLKESİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER RUMEN MODELLER

Avrupa özelinde yapılan bir başka araştırma ise, kıtada en çok tercih edilen otomobil modellerini ortaya koyuyor.

Dace Motor Group verilerine göre, 7 ülkede Dacia, 6 ülkede Skoda, 5 ülkede Toyota ve 4 ülkede Volkswagen'in ürettiği otomobiller, en çok tercih edilen model konumunda.

Kuzey Avrupa ülkelerinde Tesla ve diğer markaların ürettiği elektrikli modellerde en çok satılan modeller olarak dikkat çekerken, Doğu Avrupa pazarında ise Romen üretici Dacia'nın liderliği dikkat çekiyor.

Orta Avrupa'da Volkswagen Grubu'nun otomobilleri en çok tercih edilen modeller olurken, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde ise kendi markalarının çok sattığı fark ediliyor.

Türkiye'de ise 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde en çok tercih edilen binek model Bursa'da üretilen Fiat Egea oldu.