10. G.O.R.A. (2004)

Leman Kültür'de sahneye çıktığı ilk yıllarda “Türk'ün uzayla ve bilimkurguyla olan ilişkisi” üzerine yaptığı espriler çok konuşulurdu... Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak”tan 6 yıl sonra gelen ikinci filminde üçkâğıtçı ve kurnaz esnaf Arif'i (Cem Yılmaz) bir şekilde uzaya götürür, daha doğrusu onu tanıdık bir bilimkurgu dekorunun içine yerleştirir. Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın inandırıcı ve gösterişli bir bilimkurgu dünyası kurmaya çalıştığı film, Türk'lerin uzaydaki halleri kadar popüler bilimkurgu filmlerine yapılan göndermelerle de seyircileri güldürür. Cem Yılmaz'ın daha sonraki filmlerinde de karşımıza çıkacak Arif'le ilk kez tanıştığımız film “A.R.O.G” ve “Arif v 216” ile devam edecek serinin ilk halkasıdır. Arif'ten başka Erşan Kuneri ve Komutan Logar rollerini de canlandıran Cem Yılmaz'a filmde Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Rasim Öztekin'in başını çektiği geniş bir oyuncu kadrosu eşlik eder. Toplam bilet sayısı: 4.001.711



