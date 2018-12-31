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FIAT EGEA SEDAN
1.4 Fire versiyonunun fiyatı 61 bin 800 lira olan Egea'nın, bu donanım ve motor seçeneğinde vergisiz fiyatı 40 bin 286 TL olarak hesaplanıyor. Aracın bu hali ile 2019 yılı için MTV'sinin ise 1649 TL olduğu sonucuna varılıyor.
RENAULT MEGANE SEDAN
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin ikinci en çok satılan modelinin 1.6 litre motorlu ve Joy donanım paketine sahip versiyonu 91 bin TL'den satışa sunuluyor. Matrahı 59 bin lira seviyesinde olan otomobilin MTV'si 1649 TL.
TOYOTA COROLLA
Japon markanın en çok satılan modelinin bazı versiyonu olan 1.6 life seçeneği, 77 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu hali ile çıplak fiyatı 50 bin 325 TL olan otomobilin MTV'sinin ise 1649 TL olduğu görülüyor.
HONDA CIVIC SEDAN
Bir diğer Japon üretici olan Honda'nın çok satan modeli Civic Sedan'ın fiyatları, 96 bin 20 TL'den başlıyor. 1.6 litre benzinli motora sahip Premium donanım paketli otomobilin vergisiz fiyatının 62 bin 594 lira olduğuı göz önüne alındığında, MTV'sinin 1649 TL olduğu anlaşılıyor.
RENAULT CLIO
Fransız üreticisinin Türkiye'de ürettiği b-segment hatchback modeli, 78 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ile satılıyor. 1.2 benzinli motora sahip bu verisyonun çıplak fiyatı ise 51 bin 173 TL. Rakamlar, Clio'nun baz versiyonun MTV'sinin 947 TL olduğunu gösteriyor.
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