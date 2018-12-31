FIAT EGEA SEDAN

1.4 Fire versiyonunun fiyatı 61 bin 800 lira olan Egea'nın, bu donanım ve motor seçeneğinde vergisiz fiyatı 40 bin 286 TL olarak hesaplanıyor. Aracın bu hali ile 2019 yılı için MTV'sinin ise 1649 TL olduğu sonucuna varılıyor.