13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfının doğa ve türleri korumaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında başlattığı "Evlat Edinme Programı"na katılanlar, yerel türlerde deniz kaplumbağası, uluslararası türlerde ise pandayı sembolik olarak evlat edindi.
Küresel iklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerle dünya üzerindeki birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
WWF'nin Yaşayan Gezegen Raporu, 1970'lerden bu yana yeryüzündeki canlı türlerinin popülasyonlarında yüzde 60'lık bir düşüş olduğuna dikkati çekiyor.
WWF Türkiye de geliştirilen çeşitli programlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında doğayı ve türlerini korumaya odaklanıyor. Evlat Edinme Programı da WWF'nin doğa ve türleri korumaya yönelik çalışmalarından birisi.
Program hakkında AA muhabirine bilgi veren WWF İletişim Müdürü Neyran Akyıldız, gezegeni paylaştıkları canlıların doğal yaşam alanlarını koruma çalışmalarına destek olmak isteyen kişilerin, bu program sayesinde sembolik olarak bir türü evlat edinebildiklerini anlattı.
Program dahilinde Türkiye'de yaşam alanları tehdit altında bulunan deniz kaplumbağası, saz kedisi, orfoz, turna, yunus, globalde ise kutup ayısı, panda, kaplan, orangutan, koala, imparator penguen, gergedanın evlat edinilebildiğini söyledi.
Evlat edinilecek türlerin seçiminde, tehlike altında olmaları ve koruma çalışmalarının önceliklerinin belirleyici olduğuna değinen Akyıldız, "Bu doğrultuda türler dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor, yenileri eklenebiliyor. Yerel ve global türlerle toplam 12 tür için evlat edinme gerçekleştiriliyor." dedi.
"BUGÜNE KADAR 50 BİN EVLAT EDİNME SERTİFİKASI"
Neyran Akyıldız, şöyle konuştu:
"Evlat edinme bağışlarında e-sertifika, basılı sertifika, türe özel hediye seçenekleri mevcut. Ek olarak dileyen destekçiler, türe özel hediye ile kır çiçeği tohum topu da alabilmekte. Ayrıca özel günlerde, nikah, düğün, doğum gibi mutlu anlarına eşlik eden davetlilerine farklı bir anı bırakmak isteyenler de evlat edinme programındaki mutlu gün bağış seçeneklerini tercih ediyor. Program doğayı desteklemek, sevdiklerine farklı bir hediye alternatifi sunmak isteyen pek çok doğa dostu tarafından tercih ediliyor. Evlat edinme programımız başladığı günden bu yana bağışçılarımızın destekleriyle büyümeye devam ediyor. Program kapsamında bugüne kadar 50 bini aşkın evlat edinme işlemi gerçekleşti. Uluslararası türlerde panda, yerel türlerde deniz kaplumbağası en çok ilgi gören türler. Ardından kaplan ve yunus geliyor."
Neyran Akyıldız, evlat edinme için yılbaşı başta olmak üzere Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerin tercih edildiğini aktardı.
Tür ve doğa koruma çalışmalarında çabaların kesintiye uğramaması ve uzun soluklu olmasının önemine değinen Akyıldız, "İklim krizi ne yazık ki tehdit altındaki türlerin sayısındaki artışı hızlandırıyor. Gereklilikler doğrultusunda evlat edinilecek türlere yenileri eklenebiliyor. Ülkemizin ve gezegenimizin zengin biyolojik çeşitliliğini koruduğumuz, türlerin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olmadığı, insan ve doğanın uyum içinde yaşadığı bir gelecek için doğa koruma çalışmalarına verilecek sürekli destek büyük önem taşıyor" diye konuştu.
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