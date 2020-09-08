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Yılın ilk 7 ayında konut satışlarında Kocaeli’nin yerini Adana, Gaziantep’in yerini Kocaeli ve Adana’nın yerini Tekirdağ aldı.

EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, Konut sektörü yılın ilk 3 ayını 2019 yılı aynı dönemine benzer rakamlarla kapatırken, Covid-19 pandemisinin Türkiye’de etkisini göstermeye başladığı mart ayı itibariyle konut satışlarında ciddi düşüş yaşandı. Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredi kullanımlarında bir rekor yaşanarak, Haziran ve temmuz aylarında satılan toplam konut adedi ilk beş ayda satılan konut adedi yakaladı.

Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı;

“Konut satışları ekonomi için önemli bir ivme. Çünkü alt sektörleri destekliyor, nakliyecisi, boyacısı, halıcısı, mobilyacısı iş yapabilir konut sektörü devreye girince, hareket ve canlılık yaratıyor. Rakamsal sonuçlara baktığımızda 2020 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 854 bin 126 adet konut satıldı. İki yılı kıyasladığımızda bu yıl 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40,5 oranında artış yaşandı. 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 2018 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak yaklaşık yüzde 21,0 oranında düşüş yaşanmıştı. Haziran itibariyle başlayan kampanya ile konut satışlarının bu seneyi 1.400.000 dolaylarında kapatacağını düşünüyoruz." dedi

"İNŞAAT SEKTÖRÜ STOKU ERİTTİ"



Yazıcı, "2016 yılı 2. yarısında başlayan ekonomik durgunluk, kredi faiz oranlarındaki yükseliş ve piyasalarda ki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerin başında hiç kuşkusuz inşaat ve gayrimenkul sektörü yer aldı. Son 3 senedir düşen konut satış rakamları nedeni ile konut stoku sorunu ile mücadele eden inşaat sektörü Haziran ayında başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası ile temmuz ayı sonu itibariyle stoku eritti. Hatta o kadar eritti ki satmayı düşünmeyenler de satmaya karar verdi. Her zaman söylediği kadar yüksek bir stok olmadığını da görmüş olduk bu vesile ile konut fiyatlarında talep ve arz dengesi şaşınca fiyatlar arttı. Uzun zamandır satılamayan ev stokları hızla erimeye başladı, bu da arz edenin fiyatları yukarı çekmesine sebep oldu. Bölgesel değerlendirmelerde özellikle İstanbul’da yüzde 10-25 arası artış tespit ediyoruz.

Ayrıca inşaat maliyetleri dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeni ile sürekli olarak yükselirken konut stokunu eritmek için sıfır konutlara uzun süredir sınırlı oranlarda zam yapılıyordu veya yapılmıyordu, enflasyon karşısında konutların fiyatları zorlanıyordu. Konut stokunun tamamen tüketilmesi ile yeni maliyetlerle üretilecek konutlar için ne yazık ki fiyatların aynı olmasını beklemek mümkün değil. “