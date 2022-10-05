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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Burak Salman. Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmayı değerlendiren Salman, gözaltılarla biten manipülatif işlemlerin borsaya olumsuz yansımalarının devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini paylaştı.

PETROL, ALTIN, PETROKİMYA

Emtia şirketlerinin ilk 6 aylık bilançoları ışığında masaya yatırıldığı programda emtia için önemli bilanço kalemleri ve rasyolar karşılaştırılıyor. Petrolde küresel resesyon endişeleri ve rafineri kar marjı, demir çelikte Çin'in ekonomi politikalarının yansımalarının ele alındığı Borsada Yatırım programında altın ve petro kimya da enine boyuna inceleniyor.

KARI NE ARTIRDI, DEVAM EDER Mİ?

Salman, emtia şirketlerinin karının artmasında ana etmenleri sıralarken bu faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket etmesini beklediğini de açıklıyor. Yatırımcıların emtia hissesi seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği yönündeki görüşlerini paylaşan Salman kısa süre içinde açıklanacak olan 9 aylık bilançolardaki beklentilerini dile getiriyor.