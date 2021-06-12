"TAKINTIM VAR"



Ani gelişen durumlar karşısında kendisini rahat hissetmediğini belirten Şahinkaya, "Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım, hadi bir kahve içelim' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla... Programlar bir üç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz benim için. En azından dört saat önceden bilmeliyim ki kendimi mental olarak hazırlayabileyim." demişti.