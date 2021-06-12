Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de boy göstermeye hazırlanan Nilperi Şahinkaya, ayrıca 'Aynen Aynen' isimli başka bir yapımda da rol alıyor. Önceki gün Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile bir araya gelen ünlü oyuncunun, rol arkadaşlarıyla verdiği poza sevgilisi Emre Yusufi kayıtsız kalmadı.
"ÖPECEK YANAK BIRAKMAMIŞLAR"
Yaklaşık iki yıldır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan Şahinkaya'nın, arkadaşları tarafından öpücüklere boğulduğu o kareye sevgilisinden yorum geldi. Yusufi, esprili bir şekilde 'Öpecek yanak bırakmamışlar' mesajını fotoğrafın altına not düştü.
MERAK EDİNLERİNİ ANLATTI
Babası büyükelçi olan Şahinkaya, katıldığı bir programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Babasının mesleği gereği çocukluk yıllarının dört yılda bir ülke değiştirerek geçtiğini ve Türkiye’ye temelli dönüşünün liseye başladığı zaman gerçekleştiğini söylemişti.
Ünlü oyuncu, bürokrasi içerisinde geçen çocukluk yıllarına dair hatırladıklarını, "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de. Büyük davetlerden sofralara konulan ve dışardan içeri doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu hissediyorsun bir şekilde” sözleriyle ifade etmişti.
"ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM"
Şahinkaya, çocukluk yıllarındaki sürekli yer değiştirme halinin Türkiye’ye temelli dönüşünde bir sıkıntı yaratıp yaratmadığı konusunda, "Türkiye’ye dönmeye en hazır olduğum zamanda geldiğimi hissediyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım, yalnızca dört yılda bir ev değiştiriyorum hala. Dördüncü yıla doğru ev üstüme üstüme gelmeye başlıyor. Belki de o çocukluk yıllarından kalan alışkanlık sebebiyledir" ifadelerini kullandı.
"TAKINTIM VAR"
Ani gelişen durumlar karşısında kendisini rahat hissetmediğini belirten Şahinkaya, "Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım, hadi bir kahve içelim' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla... Programlar bir üç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz benim için. En azından dört saat önceden bilmeliyim ki kendimi mental olarak hazırlayabileyim." demişti.
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