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Aralarında 'Notre Dame De Paris' müzikali olmak üzere pek çok projede rol alan Emre Özgünsür, geçtiğimiz mart ayında çıkardığı 'Daha Doğal' adlı şarkısının ardından 'Sizli Bizli' adlı akustik çalışmasıyla sevenleriyle buluştu. Şarkıda biten bir ilişkinin ardından hala taze olan duygular ve eski samimiyeti yakalayamamanın verdiği serzeniş anlatılıyor.

Söz, müzik ve düzenlemesi Emre Özgünsür'a ait olan şarkının miks&mastering’ini Barış Baykan yapmıştır.