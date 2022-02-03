Babaya veda

Sekiz gün önce oğlu Can'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Emre Karayel (49), aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Öcal Karayel (88), yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Öcal Karayel'in cenazesi Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Burada Karayel'in tabutunun üstüne Fenerbahçe atkısı konuldu.

Öcal Karayel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kısa bir süre önce oğlu Can'ı kucağına alan Emre Karayel, gazetecilere babasının torununu gördüğünü söyledi.

Ünlü isim, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz." dedi.

Basın mensuplarının Fenerbahçe atkısını hatırlatılması üzerine Emre Karayel, "Babam Fenerbahçeli diye tabutun üstüne koyduk. Hepimizi Fenerbahçeli yapan babamdır." ifadelerini kullandı.