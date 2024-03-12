Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasında gerilim: "Fenerbahçe efsanesi nasıl oluyor bu adam?"
MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamalara Serhat Akın'dan cevap gelmişti. İkili arasındaki gerilim devam ediyor. İşte yaşananlar...
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MKE Ankragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın arasındaki gerilim devam ediyor.
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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçmiş ardından Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.
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"FENERBAHÇE EFSANESİ NASIL OLUYOR BU ADAM?"
Bu maçın ardından Serhat Akın, yorumcusu olduğu YouTube kanalında Emre Belözoğlu hakkında oldukça sert çıkış göstererek açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" ifadelerini kullanmıştı.
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"RAHAT RAHAT SALLIYOR BİZE"
Serhat Akın'ın açıklamasının ardından bir programa katılan Emre Belözoğlu, milli takımda beraber forma giydikleri Fenerbahçeli Serhat Akın hakkında "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" ifadelerini kullandı.
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Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt geldi. Serhat Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım’ın odasına girip çıkan adamım!” dedi.
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"ONLAR PARALI İNSANLARLA GÖRÜŞÜYORLAR"
Serhat Akın ayrıca, "Biz seninle ümit milli takım arkadaşıyız, senin benle ne derdin var ki? Emre Belözoğlu benim gram umrumda değil ya. Onların parası olduğu için, onlar paralı insanlarla görüşüyorlar, benimle görüşmezler. Ben milli takımlı formayla Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladım, karşılık bile vermedi. Sen Başakşehir'de Galatasaray'dan 7 yemişsin, Emreciğim keşke 7 yerine 6 yeseydin mi diyeceğim? Annem babam, beni bu hayata dik durmak için getirdi. Nasıl bir şey bu abi ya? Benim odama girip çıkamıyor filan..." şeklinde konuştu.
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