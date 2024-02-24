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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Gerekeni yapacağım! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Gerekeni yapacağım!

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:26
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        Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyalı!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        MAÇ SONUN İSTİFA SİNYALİ

        Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini sarf etti.

        5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

        İşte Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü ile birlikte son 5 maçı;

        Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü

        Ankaragücü 0-0 Sivasspor

        Konyaspor 1-0 Ankaragücü

        Ankaragücü 0-3 Galatasaray

        Kayserispor 3-2 Ankaragücü

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