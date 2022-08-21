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Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldığı programda futbolculuk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe gibi konulara dair konuşan Emre Belözoğlu en büyük pişmanlığını da itiraf etti

21.08.2022 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu. Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

  • "BİZ FENERBAHÇELİYDİK"

    "Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

     

  • "Çocukken boyumun kısa olmasıyla dalga geçilmesi beni üzmüyordu. Çünkü ailemin en uzunu benimdir. Ben saha içinde de zaten boyumun avantajını kullandım."

  • "BÜLENT ÜNDER DEĞERLİ BİR HOCAYDI" 

    "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum."

     

  • "BUGÜNLERE GELMEM GALATASARAY SAYESİNDEDİR"

    "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir."

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