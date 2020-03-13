13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"SEZONA İYİ GİRİŞ YAPTIK"
Başkanımız ve Ersun hocamızın desteğiyle sezona iyi bir giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da bence çok iyi bir yerde bitirdik. Sahanın içinde her ne kadar elimizden geldiğince performansımızı artırmaya çalışsak da eleştirilebilir bazı oyunlarımız da oldu, bunu da kabul etmemiz gerekiyor.
Oyuncu grubu olarak ne yazık ki futbolun dışına çıkmamız gereken süreçleri yaşadık. Bir futbolcu olarak ben, cümlelerimi olabildiğince doğru seçmeye çalışıyorum. Oyuncu grubu olarak Fenerbahçe’nin bu düzende yalnızlaştırıldığını hissetmeye başladığımız andan itibaren oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi, belki bunu başaramadık.
KAYBEDİLEN 6 MAÇ...
Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum. Profesyonel bir futbolcu olarak, iyi veya kötü sonuç aldığımızda şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum.
Ne yazık ki son 6 hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları da belirleyici oldu. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor.
Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık.
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