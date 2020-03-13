5 NUMARALI FORMA

Galatasaray’ın A Takımı’na geçtiğim süreçte biraz daha defansif bir orta saha olarak oynamaya başladığım için o dönemde 5 numara, Oğuz Çetin ve Tugay Kerimoğlu’nun hep giydiği numaraydı. Onlar da benim mevkidaşım olduğu için, her oyuncunun o dönemde örnek alması gereken çok büyük oyunculardı. Onlardan kalan bir numara diye düşünüyorum. Oğuz Çetin, Tugay Kerimoğlu, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, bu isimler büyük oyunculardı. Merkez orta saha olarak Türkiye’de baktığınızda 20-25 yıllık süreçte en değerli oyunculardı. Merkez orta sahada oynamak gerçekten büyük bir meziyet ister. Devamlı devam eden bu performansı oynamak kolay değil. Oğuz Çetin de, Tugay Kerimoğlu da benim gözümde çok özel 5 numaralardı.