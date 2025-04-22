Emre Belözoğlu'dan, 23 Nisan jesti

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel anlamlı bir harekette bulundu. Teknik adam, antrenmanda görevini Atahan adındaki bir çocuğa devretti.

REKLAM advertisement1

Çocuklarla yapılan antrenmandan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Emre Belözoğlu, devir teslimle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti; "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekâsı, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir?"

Emre Belözoğlu paylaşımının devamında; "Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram