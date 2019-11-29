29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde Ordu'da konser veren Emre Aydın, sevenlerine yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aydın, yeni projeleri ile ilgili de konuştu.
"Dünyanın en büyük seslerinden biri" olarak kabul ettiği İbrahim Tatlıses’in ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkısını seslendireceğinin müjdesini veren Emre Aydın, bu yeni cover çalışmasını farklı bir müzikal yorum istediği için, şarkının aranjesini İsveç’te yaptıklarını söyledi.
Sanatçı, şarkının kayıt aşamasının tamamlanmasından sonra İbrahim Tatlıses’e göndererek yorumlarını duymaktan onur duyacağını açıkladı.
"EŞİMLE ÖZEL BİR DİL GELİŞTİRDİK"
Her konserinde eşinin kendisini en önden izlediğini söyleyen Emre Aydın, birlikte bir dil geliştirdiklerini ve sahnedeyken bazı küçük hareketlerle anlaştıklarını dile getirdi.
Emre Aydın, "Eşim beni her konserimde en önden izler. Sahnedeyken kendisine işaret dili ile sevgimi anlatırım. Bizim bir işaret parmağı hareketimiz vardır. Kendisiyle özel bir dil geliştirdik. Eşim Eda, dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor. Hem iş hayatıma kattıklarından, hem de birlikte çıktığımız hayat yolculuğumuzdan dolayı çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.
Aydın, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Cinni" isimli sinema filminin ardından senaryo aşamasında olduğu yeni filminin müjdesini verdi.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PROJEMİZE START VERECEĞİZ"
Şarkıcı, "Korku filmi çekmeyeceğim ancak çok farklı türde bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacağım. Romantik komedi, aşk ve dram filmi, bir de aksiyon filmi senaryolarımız mevcut. Önümüzdeki günlerde projemize start vereceğiz" dedi.
Sahibi olduğu yapım şirketinin çatısı altında Tuğrul Bektaş, Sinan Öksüztepe, Kaan Beyru gibi yeni nesil müzisyenleri sektöre kazandıran Emre Aydın, yapımcı kimliğiyle de sanata olan katkısını elinden geldiğince desteklediğini söyledi.
"ÖMÜR BOYU ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM"
Sanatçı, "Ömür boyu sahnede şarkı söyleyemeyeceğim. Yaşlanmayı durduramam. Bu yüzden yapımcı kimliğimle de hayat boyu sanatın içerisinde kalmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.
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