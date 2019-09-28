28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Efeler Belediyesi’nin düzenlediği “Efeler’e Hoş Geldin Üniversiteli Kardeşim” konserine Aydın’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra halk büyük ilgi gösterdi. Gençlerin oluşturduğu on binlerce kişilik koro, tüm şarkılara eşlik etti.
Sanatçı Emre Aydın şarkılarını on binlerce kişinin bulunduğu alanda hep birlikte seslendirirken, “Gençleri böylesine düşünen ve onlar için kısa ve orta ve uzun vadeli planlar yapan bir başkana daha önce tanık olmadım. Siz gençleri böylesine düşünen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a çok teşekkür ederim” dedi.
“Afili Yalnızlık”, “Soğuk Odalar”, “Sen Beni Unutamazsın” gibi çok sayıda hit olmuş parçaya imza atan Emre Aydın, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçılardan bazı parçalara da konserinde yer verdi.
Tüm eserlerine konseri izleyenlerin eşlik ettiği Aydın, “Annem Aydınlı. En son 13-14 yaşında geldiğim Aydın’da böylesine bir izleyici ile buluşmak beni çok mutlu etti. Bu buluşmayı gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ekibine de bu anlamlı ve coşkulu buluşma için teşekkür ederim” dedi.
Emre Aydın, coşkulu toplulukla “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” marşını da seslendirirken, büyük alkış aldı.
"GENÇLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ise sanatçı Emre Aydın’a çiçek verip teşekkür etti. Atay, coşkulu kalabalığa seslenirken, şunları söyledi:
Sevgili Emre’ye çok teşekkür ederiz, bu gece bizi yalnız bırakmadı. Sizler için düzenlediğimiz bu konserde bize eşlik etti. Hayallerim var, sizler için var. Bu konserde sizler için yapıldı. Merhaba, hoş geldin Efeler’e sevgili gençlik. Aydın’a hoş geldin. Burada öğrenim gördüğünüz sürece sizi mutlu etmek bizim görevimiz. Spor yapmanız için her türlü olanağı sağlayacağız. Kültür ve sanat ile ilgili her türlü olanağı sağlayacağız. Sizlerin bilgilenmesi için her türlü alt yapıyı sağlayacağız, hiç endişe etmeyin. Bu mesire alanında da bir ilki yaşıyoruz. Bu alan Büyükşehir Belediyemizindi. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu alanı bize devretti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür ediyoruz. Buradaki ilk konserimize katılan sizlere ve Emre Aydın çok teşekkür ederiz. Daha çok konserler yapacağız burada ama en önemli konserimiz, en önemli bayramımız bize Cumhuriyeti emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı olacak.
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