Emre Altuğ trafik kazası yaptı

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, dün öğlen saatlerinde Ortaköy'de trafik kazası yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altuğ, "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim." dedi.