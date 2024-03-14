Emre Altuğ: Kayahan'ın üzerimde hakkı var

Kayahan ile anısını da anlatan Emre Altuğ şunları söyledi: Kayahan ağabeyin bende önemli bir yeri var. 'Gidecek Yerim Mi Var?' şarkısında İskender Paydaş ile çalışıyordum. Kayahan ağabey de kendi albümünde onunla çalışıyordu. Kayahan ağabey aradı; "Siz ne yaptınız Emre ile? Getirin dinleyelim" dedi. 'Gidecek Yerim mi Var?' şarkısının içinde bir cümle vardı, o sözü düzeltti ve şarkı kendini buldu. Bir kelime bile çok değiştirdi. Bu yüzden Kayahan ağabeyin üzerimde hakkı var.