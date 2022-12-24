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Haberler Gündem Emrah Yurtlak kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Emrah Yurtlak mesleği nedir?

Emrah Yurtlak kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Emrah Yurtlak mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Emrah Yurtlak'ın hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Emrah Yurtlak hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Giriş: 24.12.2022 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
Emrah Yurtlak kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Emrah Yurtlak mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Emrah Yurtlak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, "Emrah Yurtlak kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Emrah Yurtlak mesleği ne?" İşte Emrah Yurtlak'in biyografisi...

EMRAH YURTLAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Antalyalı. Antalya’da yaşıyor. Evli. Bir kız bir erkek çocuk babası.
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur MYO Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü, aynı üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu.
Rumeli Üniversitesi Siyaset ve Ekonomi Yüksek Lisansı’na devam ediyor.
Beş yıl içerisinde siyasette aktif olarak rol almayı hedefliyor.

Ad: EMRAH
Soyad: YURTLAK
Yaş: 38
Ünvan: Bilgisayar sistemleri öğretmeni

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