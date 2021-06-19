"KIYAFETİM UYGUN DEĞİL"

50 yaşındaki Emrah, muhabirlere, "Bir ara sorularınızı yanıtlayacağım ama bu şekilde değil. Kıyafetim uygun değil" açıklamasını yaparak, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.