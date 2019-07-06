Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak bariyere saplanan aracın sürücüsü emniyet kemerini takmayınca başını cama vurarak ağır yaralandı.

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Ambarlı Liman yolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sürücü İbrahim A. (25) liman yolunda seyir halindeyken yol ayrımına geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ortada bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Başını cama çarparak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı. İbrahim A.'nın bir hafta sonra askere gideceği de öğrenildi.

Kaza sonrası ağır hasar alan araba çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Aracın ön camının ise İbrahim A.'nın kafasının çarpması ile kırıldığı gözlendi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri sürücünün emniyet kemerini uyarı sesi gelmemesi için arka taraftan koltuğa taktığını gördü. Yaşanan kaza sonrası emniyet kemerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.