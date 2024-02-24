Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada! - Son dakika haberler

Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada! - Son dakika haberler

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Gaziantep olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.Ü., sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ İHA'da yer alan habere göre M.A.Ü.'nün, pompalı tüfeği boğazına dayayıp intihar etmeye çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmeye çalışan M.A.Ü.'yü ikna etmeye çalıştı. REKLAM

DAKİKALARCA KONUŞTU BİR ANDA TÜFEĞİ ALDI İkna çabalarına karşılık vermeyen şüphelinin intihar girişimi, kendisini dakikalarca ikna etmeye çalışan emniyet amirinin usta bir manevra ile tüfeği kapmasıyla son buldu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI Mahalle halkı ise intihara engel olan emniyet amirine alkışlarla teşekkür etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.