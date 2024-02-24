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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada! - Son dakika haberler

        Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada!

        Gaziantep'te, psikolojik sorunları bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Boğazına dayadığı tüfekle intihar etmek isteyen şüpheliye, ani bir manevra ile elindeki tüfeği alan emniyet amiri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mahalle halkı ise intihara engel olan amire alkışlarla teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:24
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        Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada!
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        Gaziantep olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.Ü., sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        İHA'da yer alan habere göre M.A.Ü.'nün, pompalı tüfeği boğazına dayayıp intihar etmeye çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

        İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

        Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmeye çalışan M.A.Ü.'yü ikna etmeye çalıştı.

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        DAKİKALARCA KONUŞTU BİR ANDA TÜFEĞİ ALDI

        İkna çabalarına karşılık vermeyen şüphelinin intihar girişimi, kendisini dakikalarca ikna etmeye çalışan emniyet amirinin usta bir manevra ile tüfeği kapmasıyla son buldu.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Mahalle halkı ise intihara engel olan emniyet amirine alkışlarla teşekkür etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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