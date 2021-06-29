Emmy ödüllü 'Şahsiyet' bu akşam SHOW TV'de!

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Emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra'nın yolları kesişir. Agâh ve Nevra'nın birbirlerine yaklaşması bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik parçası mı?

Şahsiyet'in bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu akşam saat 23.15'te TV'de ilk kez Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in Tanıtımı;