Emma Stone'un Cannes Film Festivali kırmızı halısında arı paniği

Emma Stone, Cannes Film Festivali'nde arı paniği yaşadı. Önceki gün yapılan yeni filmi 'Eddington'ın galası için Cannes kırmızı halısına çıkan oyuncu, yüzünün etrafında dolaşan bir arı nedeniyle korkulu anlar geçirdi.

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İki kez Oscar ödüllü 36 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ari Aster'in üstlendiği yeni filminin galasında rol arkadaşları Pedro Pascal ve Austin Butler ile fotoğraf çektiriyordu. Başının hemen üzerinde uçan bir arıyı fark edip işaret ettikten sonra, arıyı kendinden uzaklaştırmak için poz vermeyi bıraktı.

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Rol arkadaşları ise Stone'un yardımına koşarak arıyı kovmaya çalıştı. 33 yaşındaki Butler, arıya doğru kısa bir süre üflerken, 50 yaşındaki Pascal da hem üfledi hem de eliyle arıyı uzaklaştırmaya çalıştı.

Emma Stone'un arıdan çok korktuğu görülürken Pedro Pascal ve Austin Butler'ın durumdan eğlence çıkarması kameralara yansıdı.

Kırmızı halıda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Pedro Pascal, bir ara yere eğilerek Emma Stone'un eteğini düzeltti

Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in 50 yaşındaki küçük bir kasabanın şerifini canlandırdığı Edington filmi, şerif ile Pedro Pascal'ın canlandırdığı belediye başkanı arasındaki bir çıkmazın New Mexico, Eddington'da komşunun komşuya karşı karşıya gelmesiyle bir barut fıçısını ateşlediği bir dönemi anlatıyor. REKLAM Galada filmin oyuncu kadrosuna büyük ilgi gösterildi. Galanın, filmin oyuncuları dışında başka ünlü konukları da vardı. Angelina Jolie, bu yılki Cannes'da ilk kez 'Eddington'ın galasında boy gösterdi. Natalie Portman, 'Eddington' galasındaki kıyafetiyle moda eleştirmenlerinden övgü aldı.