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        Haberler Dünyadan Emma Stone'un Cannes Film Festivali kırmızı halısında arı paniği - magazin haberleri

        Emma Stone'un Cannes Film Festivali kırmızı halısında arı paniği

        Emma Stone, başrolde yer aldığı 'Eddington' filminin Cannes Film Festivali galasında poz verirken, etrafında dönen arıyla başı derde girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:56
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        Arı paniği
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        Emma Stone, Cannes Film Festivali'nde arı paniği yaşadı. Önceki gün yapılan yeni filmi 'Eddington'ın galası için Cannes kırmızı halısına çıkan oyuncu, yüzünün etrafında dolaşan bir arı nedeniyle korkulu anlar geçirdi.

        İki kez Oscar ödüllü 36 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ari Aster'in üstlendiği yeni filminin galasında rol arkadaşları Pedro Pascal ve Austin Butler ile fotoğraf çektiriyordu. Başının hemen üzerinde uçan bir arıyı fark edip işaret ettikten sonra, arıyı kendinden uzaklaştırmak için poz vermeyi bıraktı.

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        Rol arkadaşları ise Stone'un yardımına koşarak arıyı kovmaya çalıştı. 33 yaşındaki Butler, arıya doğru kısa bir süre üflerken, 50 yaşındaki Pascal da hem üfledi hem de eliyle arıyı uzaklaştırmaya çalıştı.

        Emma Stone'un arıdan çok korktuğu görülürken Pedro Pascal ve Austin Butler'ın durumdan eğlence çıkarması kameralara yansıdı.

        Kırmızı halıda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Pedro Pascal, bir ara yere eğilerek Emma Stone'un eteğini düzeltti

        Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in 50 yaşındaki küçük bir kasabanın şerifini canlandırdığı Edington filmi, şerif ile Pedro Pascal'ın canlandırdığı belediye başkanı arasındaki bir çıkmazın New Mexico, Eddington'da komşunun komşuya karşı karşıya gelmesiyle bir barut fıçısını ateşlediği bir dönemi anlatıyor.

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        Galada filmin oyuncu kadrosuna büyük ilgi gösterildi. Galanın, filmin oyuncuları dışında başka ünlü konukları da vardı.

        Angelina Jolie, bu yılki Cannes'da ilk kez 'Eddington'ın galasında boy gösterdi.

        Natalie Portman, 'Eddington' galasındaki kıyafetiyle moda eleştirmenlerinden övgü aldı.

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        #Emma Stone
        #Cannes
        #Arı
        #kırmızı halı
        #Pedro Pascal

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