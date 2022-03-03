Emlak vergisinin ilk taksiti ödemeleri ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Taşınmaz sahipleri ise son ödeme gününü araştırıyorlar. Peki 2022 Emlak vergisi ödeme tarihleri nedir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihinde başladı. Bu tarih 31 Mayıs 2022'e kadar devam ediyor. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.



EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.



EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur. Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf eden kişilerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit şeklinde ödeyebiliyor.