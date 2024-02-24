Emlak sektöründeki dolandırıcılık davasında eski ABD Başkanı Trump'ın cezası 454 milyonu geçti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada verilen 355 milyon dolarlık para cezası resmi olarak 454 milyon dolardan fazla olarak belirlendi

Trump'ın, avantajlı kredi ve sigorta oranları elde etmek için mülklerinin değerini manipüle ettiği gerekçesiyle New York'taki sivil dolandırıcılık davasındaki cezaları Cuma günü resmi olarak 454,2 milyon dolar olarak belirlendi.

Trump'ın bu talebi karşılamak için iki seçeneği var: miktarın tamamını ödeyecek ya da 35 milyon dolara karşılık gelen varlıklarını, Trump Tower, 40 Wall Street, Mar-a-Lago'daki malikanesi veya çok sayıdaki golf sahasını tahvil teminat altına alacak.

TRUMP DAVAYI YİNE CADI AVI OLARAK NİTELENDİRDİ Soruşturmayı defalarca "cadı avı" olarak nitelendiren eski ABD Başkanı Trump, tüm bunları reddetti ve temyize başvuracağını söyledi. REKLAM 16 Şubat günü görülen davada Trump, 'servetini şişiren mali tablolarla bankaları ve ticari partnerlerini kandırmaya yönelik düzenli dolandırıcılık' suçundan suçlu bulunmuştu. Trump'a 354,9 milyon dolar ceza verilmiş, Trump'ın ve oğlunun 3 yıl boyunca New York'ta bulunan herhangi bir şirkette yönetici olması da yasaklanmıştı. Trump 3 yıl boyunca New York'taki bankalardan kredi de alamayacak. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.