        Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem - Emlak Haberleri

        Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem

        Emlak Konut, "Yeni Yuvam Modeli" ile İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olma imkanı sunuyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkânı sunuyor

        Giriş: 14.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:15
        Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem
        Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor.

        Emlak Konut’un hayata geçirdiği “Yeni Yuvam Modeli”nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor.

        Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkânı sunuyor.

