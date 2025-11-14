Emirhan Topçu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da ise İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."