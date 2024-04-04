Emirhan İlkhan, Süper Lig’de 2. kez fileleri havalandırdı - Futbol Haberleri

Emirhan İlkhan, Süper Lig’de 2. kez fileleri havalandırdı - Futbol Haberleri

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan’ın son dakikalarda attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig’de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Milli futbolcu, ilk golünü ise 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligin 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, eski takımı Beşiktaş karşısında mücadelenin 83. dakikasında Olivier Kemen’in yerine oyun dahil olup skoru değiştiren isim oldu.