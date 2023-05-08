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Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye 2-0 mağlup oldu ve küme düşmesi kesinleşti

Giriş: 08.05.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
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Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Udinese mücadeleyi 2-0 kazandı ve Sampdoria'nın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakiakda Pereyra ile 34. dakikada Masina kaydetti. Milli oyuncumuz Emirhan İlkhan 89'da oyna dahil olurken küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Udinese'de ise Tolgay Arslan 63'te oyuna dahil oldu.

Udinese bu galibiyetle 46 puana yükseldi, Sampdoria ise ligin bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 13 puan gerisinde kalarak düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

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