Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor

Emirates Havayolu'nun CEO’su Tim Clark'ın havayolunun web sitesinde Cumartesi günü yayınlanan mektubunda "Müşterilerimizin hayal kırıklığını kabul ediyor ve anlıyoruz. Bu süre zarfında seyahat planları aksayan her müşterimizden en içten özürlerimizi sunmak istiyorum" diye yazdı.

"YAŞANANLARIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Mektubunda "Tepkilerimizin mükemmel olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Terminallerdeki yoğunluk, bilgi eksikliği ve karışıklık nedeniyle müşterilerimizin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyor ve anlıyoruz. Uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz" diyen Clark "Önümüzdeki 3 gün içinde yaklaşık 400 uçuşu iptal etmek ve çok daha fazlasını ertelemek zorunda kaldık, çünkü merkez operasyonlarımız personel ve tedarik sıkıntısı nedeniyle zorlanmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Emirates Çarşamba günü, yolcuları acil durumlar dışında havaalanına gelmemeye çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Firma ayrıca Dubai’den uçmak isteyenlerin check-in'lerini de askıya almış ve diğer şehirlerden Dubai'ye aktarmalı uçuşları durdurarak bazı yolcuların ülkede mahsur kalmasına neden olmuştu.

Clark mektubunda havayolunun 'tıbbi vakalara, yaşlılara ve diğer savunmasız yolculara öncelik vererek, Dubai Havalimanı kalkışlarında ve transit bölgesinde müşterilerle ilgilenmek için 100'den fazla gönüllü çalışanını gönderdiğini' de yazarken Dubai'deki müşterilere 12 binden fazla otel odası sağlandığını ve 250 bin yemek kuponu düzenlendiğini de sözlerine ekledi.