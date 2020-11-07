Emir Uyar gecelerde

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Emir Uyar, yanında iki Rus güzel ile Bebek'te objektiflere takıldı. Uyar, aracı ile seyir halindeyken flaşların paylamasıyla kısa süreli bir şok yaşadı.

İş insanı, daha sonra hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.

Öte yandan Emir Uyar, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşamıştı.