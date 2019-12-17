HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasına karar vermişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, daha sonra İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırarak, 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davaları reddetti.

BALIKÇILAR YENİ DAVA AÇMIŞTI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 3 nolu balıkçı teknesi kira sözleşmesine ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava açarak tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı aldırdı. İBB avukatları, mahkemenin bu kararına itiraz etti.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Görülen davada, 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerinin devam ettiğini belirtti. İBB avukatı da, sunulan bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemeyeceğini belirtti. Ayrıca teminatsız tedbir kararının kaldırılması talep edildi.



TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.