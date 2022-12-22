Eminönü'ne Nasıl Gidilir? Otobüs, Metrobüs ve Tren ile Eminönü'ne Ulaşım Yolları

Eminönü'ne Nasıl Gidilir?

7 Mart 2008 tarihine kadar ilçe olarak hizmet veren Eminönü, bu tarihten itibaren Fatih ilçesine bağlanmıştır. Yüzölçümü bakımından Eminönü, adalardan sonra en küçük ilçedir ve adını içinde bulundurduğu Gümrük Eminliği’nden almaktadır.

Yarımadanın incisi Eminönü bulunduğu merkezi konumdan ötürü birçok alternatif ulaşım seçeneğini bizlere sunmaktadır. Öncellikle Avrupa yakasında oturuyorsanız otobüs, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Ancak karşı yakada yani Anadolu Yakasında oturuyorsanız seçeneklerimize vapur da eklenmektedir. Üstelik vapurdan adımınızı attığınız an herhangi bir vasıta kullanmadan direkt olarak Eminönü’ne varış sağlayacaksınız.

Eminönü'ne Toplu Ulaşım

Eminönü’ne gitmek için pek çok farklı toplu taşım alternatifleri mevcuttur. Anadolu yakası için vapur seferleri için Marmaray, metrobüs seçenekleri bulunurken Avrupa yakası için İETT, tramvay, metro ve Marmaray seçenekleri bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Eminönü’ne ulaşım için mevcut seçenekler oldukça fazladır.

Otobüs İle Eminönü'ne Ulaşım Nasıl Sağlanır?

İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım vasıtalarından biri de şüphesiz ki otobüslerdir. Bunun sebebi ise aktarma yapmadan kolay ulaşım olanağı sağlamasıdır.

Öncelikle Avrupa Yakasındaki hemen hemen her otobüs Eminönü semtine sefer düzenlemektedir. Anadolu Yakasında ise doğrudan ulaşım imkânı sunan İETT otobüsleri de mevcuttur.

Metrobüs İle Eminönü'ne Ulaşım yolları nelerdir?

Çağımızın en büyük kolaylıklarından biri olan metrobüsün en önemli avantajı sizi trafik sorunundan kurtarmasıdır. Özellikle trafik sorunuyla karşılaşmak istemeyenlerin tercih ettiği metrobüs ile kolay bir şekilde Eminönü’ne de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Öncelikle size en yakın metrobüs durağına bindikten sonra Zeytinburnu durağında iniş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Eminönü’nden geçen Bağcılar Kabataş hattına binerek Eminönü durağında inmeniz gerekmektedir. Dilerseniz Cevizlibağ metrobüs durağında inip Bağcılar- Kabataş tramvayına binerek Eminönü durağında inebilirsiniz.

Eminönü'ne Hangi Metro Gider?

Metro gerek trafik sorununu ortadan kaldırdığından gerekse güvenli bir ulaşım aracı olduğundan oldukça tercih edilen bir diğer vasıtadır.

Metro istasyonlarında doğrudan Eminönü’ne varış sağlayan bir metro istasyonu ne yazık ki bulunmuyor. Ancak Hacıosman- Yenikapı- Taksim metro hattını kullanarak M2 metrosuyla İstanbul üniversitesi- Vezneciler durağında inerek ulaşım sağlayabilirsiniz. M2 metro hattına gitmek için vapur ya da Marmaray gibi ulaşım alternatiflerini tercih edebilirsin.

Marmaray'la Eminönü'ne Nasıl Gidilir?

Aslın buluşlarından biri olan Marmaray, günümüzde hem hızlı ulaşım kapasitesiyle hem de rahatlığıyla hemen hemen her vatandaşın en sık tercih ettiği ulaşım yollarından biridir. 2019 yılında hizmete açılan Marmaray geniş bir yelpazede ulaşım imkânı sunmaktadır. Peki, Eminönü’ne Marmaray’la nasıl gidilir?

Öncelikle Eminönü direkt ulaşım Sirkeci durağı üzerinden sağlanmaktadır. Ancak aktarma yapmak durumunda kalanlar için öncelikle M4 metro hattı olan Kadıköy- Kartal metrosuyla Ayrılık Çeşmesinde inilmeli buradan da Marmaray’a aktarma sağlanmalıdır. Diğer metro hatları için ise Yenikapı durağı üzerinden aktarma sağlanabilir.