Yanından geçiliyor ama fark edilmiyor! Eminönü İskelesi'nde belirlendi

DHA

Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi.

Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti.

Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek. Bu mermer işçiliği pagan tapınaklarında sunak için yapılıyor. Hristiyanlık döneminde ise vaftiz teknesi olarak inşa ediliyor. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi.