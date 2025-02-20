Eminevim'den 168,8 milyar TL’lik sözleşme

Finansmanını sağladığı ev, araç ve iş yeri teslimat rakamı 300 bine ulaşan Eminevim, 2025 yılı için 300 bin yeni müşteri hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda, finansman modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı amaçlayan Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024 yılında 2023’e göre yüzde 156,5 oranında artırdı. 2022 yılında 7,9 milyar TL aktif büyüklüğe sahip marka, 2023 yılında 18,6 milyar TL ve 2024 yılında ise 47,7 milyar TL oldu.

Eminevim’in 2024 yılında yeni sözleşme büyüklüğü yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğü ise yüzde 193 oranında artarak toplam sözleşme tutarı 168,8 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynakları da iki katına çıkan Eminevim’in 2024 yılındaki tahsisat tutarı ise yüzde 142 oranında artış gösterdi.

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Eminevim, "Liderler Sahnede, Gücümüz Zirvede" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 2024 yılı boyunca gösterdikleri performans nedeniyle çalışanlarını TOGG ile ödüllendirdi.