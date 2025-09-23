Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.358,89 %-0,95
        DOLAR 41,4065 %0,10
        EURO 48,9099 %0,10
        GRAM ALTIN 5.038,94 %1,11
        FAİZ 39,69 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 59,07 %0,76
        BITCOIN 112.982,00 %0,12
        GBP/TRY 56,0570 %0,24
        EUR/USD 1,1803 %0,00
        BRENT 67,25 %1,04
        ÇEYREK ALTIN 8.238,66 %1,11
        Haberler Ekonomi Emlak Eminevim'de teslimat 350 bini aştı - Emlak Haberleri

        Eminevim'den 350 bininci teslimat

        Kurulduğu günden bu yana 350 binin üzerinde teslimat gerçekleştiren Eminevim, 2025 yılı sonunda 100 milyar TL'yi aşacak tahsisat hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 16:06 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminevim'de teslimat 350 bini aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eminevim, 350 bininci teslimatını gerçekleştirdi. 148 şubesiyle 35 yıldır faaliyet gösteren Eminevim, 350 bininci teslimatı üyeleri, çalışanları ve iş ortaklarıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikle kutladı.

        “Tasarruf finansmanı uzun bir yol kat etti”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, “Tasarruf finansman sektörü uzun bir yol kat etti. Bu yolda bizi biz yapan en önemli değerlerimizi, adımız gibi “emin” ve “güvenilir” olmayı vazgeçilmez bir sorumluluk ve nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olarak görüyoruz. Bir gün bile olsa ödün vermediğimiz ‘tam zamanında teslimat’ ilkemizle büyüyerek bugünlere geldik” dedi.

        Ayyıldız, “Sahadan gelen talepleri dikkatle analiz ederek dönüşümün öncüsü olma sorumluluğuyla hareket ettik. Kurumsal büyümeyle birlikte, en kıymetli sermayemiz olan insan kaynağımızın gelişimine de odaklandık. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlayan ve onları destekleyen süreçler geliştirirken dijitalleşmenin sunduğu olanakları da hızlıca iş yapış biçimlerimize entegre ederek sektörel rekabette fark yaratmayı başardık” ifadelerini kullandı.

        100 milyar TL’lik tahsisat hedefi

        Ayyıldız ayrıca Eminevim’in gelecek vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılında 300 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 2026’da ise şube sayımızı 200’e çıkararak Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana tasarruf finansmanı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün pazarın yüzde 50’sinden fazlasını yönetiyoruz ve 2025 sonunda 100 milyar TL’nin üzerinde tahsisat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ekonomiye sağladığımız likiditeyi güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Attığımız her adımda daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak ve onları faizsiz finans modelimizin sunduğu avantajlarla tanıştırmak en temel önceliğimiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Habertürk Anasayfa