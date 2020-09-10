Nisan ayında rap şarkıcısı Eminem’in Detroit’teki evine zorla giren Matthew Hughes adlı kişinin, ünlü şarkıcıya öldürmek için orada olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Polis kaynaklarına göre yargıç, Matthew Hughes'un haneye tecavüz ve özel mülke zarar verme suçlarından yargılanması için yeterli kanıt olduğuna kanaat getirip yargılanma talebini kabul etti.

Hughes’un, Eminem’in Clinton Township bölgesindeki evine girdiğinde silahlı olmadığı öğrenildi. Asıl adı Marshall Mathers olan 47 yaşındaki rapçinin de Hughes evine girdiğinde uyuduğu ve evdeki seslerin yeğenine ait olduğunu zannettiği bildirildi.

AP’nin haberine göre, polis yetkilileri, Eminem’in, Hughes’a neden evinde olduğunu sorduğunu ve Hughes’un da “Seni öldürmek için buradayım” dediğini, bunun üzerine ünlü şarkıcının da Hughes’u evinden çıkardığını aktardı.

Eminem’in katılmadığı duruşmada, savunma avukatı Paul Glanda, mahkeme önünde Hughes hakkında konuşurken, "Ben burada bir çeşit zihinsel sorun olduğunu düşünüyorum" dedi.