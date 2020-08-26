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Emine Ün, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahneleri ve müzikal oyunlarda devam eden Ün, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Oyuncu, pandemi sürecinde sektörler arasında en çok etkilenen etkilenen meslek grupları arasında yer aldıklarını belirtti.

Emine Ün, normalleşmeye dönülmesi sonrasında oyunların azda olsa sahnelenmeye başlamasından dolayı bir nebze de olsa mutlu olduklarını dile getirdi.

Ün şu şekilde konuştu:

Zor bir süreç yaşadık ve aslında şu anda da yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirli olarak normalleşme sürecine girdik. Çoğu tiyatro sahnesi pandemiden dolayı şu sıralar kapalı. Biz de az da olsa tedbirlere, uyarılara ve kurallara uyarak bazı sahnelerde oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz.